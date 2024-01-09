Тедеско не считает сборную Бельгии по футболу фаворитом чемпионата Европы 2024 года

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии

ТАСС, 9 января. Сборная Бельгии по футболу не является фаворитом предстоящего чемпионата Европы, победить на этом турнире будет невероятно сложной задачей для любой национальной команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско.

"Мы очень рады, что прошли отбор, со стороны кажется, что это было довольно просто, но нам нужно было произвести множество изменений в команде - в том числе потому, что некоторые футболисты завершили карьеру в сборной, например, Аксель Витсель. Плюс, конечно, нам не хватало Кевина де Брюйне, он отсутствовал на протяжении практически всего отборочного турнира. Самое важное сейчас - это то, что мы попали на чемпионат Европы", - сказал Тедеско.

"Но одержать победу на таком масштабном турнире невероятно сложно, мы точно не среди главных фаворитов, - добавил он. - Для меня особенно важно, чтобы мы были как семья. У нас сформировался хороший коллектив не только на футбольном поле, но и за его пределами. Думаю, это то, что было первоочередным для нас. Конечно, мы можем говорить о тактике, о действиях в атаке, но на первом месте для меня всегда - взаимоотношения в коллективе".

Сборная Бельгии вышла на чемпионат Европы, заняв первое место в группе F. На групповом этапе чемпионата Европы бельгийцы сыграют в группе E с командами Словакии, Румынии и победителем стыковых матчей уровня B, где играют команды Боснии и Герцеговины, Украины, Израиля и Исландии.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.