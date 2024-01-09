Футболист Ахметов перешел из "Краснодара" в "Зенит"

Соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26

ТАСС, 9 января. Полузащитник Ильзат Ахметов подписал контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ахметову 26 лет, с 2022 года он выступал за "Краснодар", за который провел 61 матч, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) Ахметов в 15 играх за "Краснодар" забил 2 гола, в Фонбет - Кубке России полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 6 играх. Ранее Ахметов выступал за казанский "Рубин" и московский ЦСКА, с которым стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

В составе сборной России Ахметов дебютировал 21 марта 2019 года. В национальной команде он провел 9 игр и не отметился результативными действиям.

После 18 туров "Зенит" занимает второе место в РПЛ с 36 очками, петербуржцы на 2 очка отстают от лидирующего в таблице "Краснодара". В первом матче после зимней паузы "Зенит" в 19-м туре примет московский "Спартак". Встреча пройдет в марте, точная дата будет объявлена позднее.