Футболист "Пари НН" Севикян рассказал, что собрание с Романцевым пошло команде на пользу

В декабре гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Романцев согласился принять приглашение на роль советника клуба

ТАСС, 9 января. Собрание игроков "Пари Нижний Новгород" с новым советником футбольного клуба Олегом Романцевым оставило большое впечатление. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал полузащитник нижегородской команды Эдгар Севикян.

В декабре гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Романцев согласился принять приглашение на роль советника клуба.

"Олег Иванович - человек с огромным опытом и знаниями, мы это очень ценим. Всей команде и мне лично собрание пошло на пользу. Слова, услышанные от Романцева, оставляют большое впечатление и откладываются в голове. Мы знаем, что Олег Иванович будет помогать клубу. Когда есть поддержка такого человека, это очень приятно. От Романцева чувствуется положительная энергетика, относимся к нему очень серьезно", - сказал Севикян.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет. Он занимал пост главного тренера московского "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. В качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.

"Пари НН" идет на девятом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Команда набрала 24 очка в 18 матчах. В первом после зимнего перерыва туре чемпионата "Пари НН" примет воронежский "Факел". Точная дата и время начала матча будут определены позднее.