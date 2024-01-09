9 января, 16:20
КХЛ

"Металлург" обыграл "Локомотив" и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3

ТАСС, 9 января. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 7 111 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Коробкин (3-я минута), Никита Гребенкин (8), Егор Яковлев (20), Игорь Гераськин (22, 42). У проигравших отличились Сергей Андронов (20), Мартин Гернат (27) и Алексей Береглазов (60). В составе "Металлурга" после первого периода произошла замена вратаря. Вместо Никиты Подскребалина на лед вышел Илья Набоков.

"Локомотив" вновь не смог обыграть "Металлург" в выездной встрече. Последняя победа "Локомотива" в Магнитогорске датируется 2013 годом (2:1 Б), с тех пор "Металлург" одержал дома девять побед подряд.

"Металлург" набрал 70 очков в 50 матчах и стал лидером регулярного чемпионата КХЛ. "Локомотив" возглавляет Западную конференцию с 68 очками в 48 встречах. В следующем матче "Металлург" 11 января примет хоккейный клуб "Сочи". "Локомотив" в тот же день на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

48

28

4

0

3

1

12

125-94

68

2

Спартак

49

27

3

0

3

4

12

175-135

67

3

Динамо М

48

22

6

3

1

3

13

146-115

66

4

СКА

48

26

2

3

1

1

15

148-102

64

5

Торпедо

47

23

3

2

2

1

16

136-112

59

6

ЦСКА

47

22

2

1

0

4

18

133-107

54

7

Северсталь

48

20

0

3

3

4

18

148-139

53

8

Динамо Мн

46

15

4

1

2

3

21

123-127

45

9

Куньлунь РС

50

8

4

4

2

4

28

111-170

38

10

Витязь

48

10

3

2

3

3

27

105-171

36

11

Сочи

49

11

1

2

0

6

29

122-189

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

50

24

6

2

3

3

12

153-124

70

2

Авангард

47

19

9

3

0

3

13

140-123

65

3

Салават Юлаев

48

26

3

1

1

2

15

142-102

63

4

Трактор

50

21

5

1

1

4

18

135-119

59

5

Автомобилист

50

18

5

4

3

2

18

119-114

59

6

Лада

49

20

1

3

1

9

15

124-121

58

7

Ак Барс

47

21

6

0

0

2

18

122-105

56

8

Сибирь

49

14

3

4

3

6

19

112-134

51

9

Амур

47

17

2

2

5

3

18

109-117

50

10

Нефтехимик

50

15

4

1

4

5

21

118-157

49

11

Барыс

48

8

4

4

2

5

25

118-151

39

12

Адмирал

47

8

3

3

6

5

22

97-133

39

  

Теги:
КХЛ