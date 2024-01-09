"Металлург" обыграл "Локомотив" и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3

ТАСС, 9 января. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 7 111 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Коробкин (3-я минута), Никита Гребенкин (8), Егор Яковлев (20), Игорь Гераськин (22, 42). У проигравших отличились Сергей Андронов (20), Мартин Гернат (27) и Алексей Береглазов (60). В составе "Металлурга" после первого периода произошла замена вратаря. Вместо Никиты Подскребалина на лед вышел Илья Набоков.

"Локомотив" вновь не смог обыграть "Металлург" в выездной встрече. Последняя победа "Локомотива" в Магнитогорске датируется 2013 годом (2:1 Б), с тех пор "Металлург" одержал дома девять побед подряд.

"Металлург" набрал 70 очков в 50 матчах и стал лидером регулярного чемпионата КХЛ. "Локомотив" возглавляет Западную конференцию с 68 очками в 48 встречах. В следующем матче "Металлург" 11 января примет хоккейный клуб "Сочи". "Локомотив" в тот же день на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 48 28 4 0 3 1 12 125-94 68 2 Спартак 49 27 3 0 3 4 12 175-135 67 3 Динамо М 48 22 6 3 1 3 13 146-115 66 4 СКА 48 26 2 3 1 1 15 148-102 64 5 Торпедо 47 23 3 2 2 1 16 136-112 59 6 ЦСКА 47 22 2 1 0 4 18 133-107 54 7 Северсталь 48 20 0 3 3 4 18 148-139 53 8 Динамо Мн 46 15 4 1 2 3 21 123-127 45 9 Куньлунь РС 50 8 4 4 2 4 28 111-170 38 10 Витязь 48 10 3 2 3 3 27 105-171 36 11 Сочи 49 11 1 2 0 6 29 122-189 34