"Металлург" обыграл "Локомотив" и возглавил турнирную таблицу КХЛ

ТАСС, 9 января. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в присутствии 7 111 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Коробкин (3-я минута), Никита Гребенкин (8), Егор Яковлев (20), Игорь Гераськин (22, 42). У проигравших отличились Сергей Андронов (20), Мартин Гернат (27) и Алексей Береглазов (60). В составе "Металлурга" после первого периода произошла замена вратаря. Вместо Никиты Подскребалина на лед вышел Илья Набоков.
"Локомотив" вновь не смог обыграть "Металлург" в выездной встрече. Последняя победа "Локомотива" в Магнитогорске датируется 2013 годом (2:1 Б), с тех пор "Металлург" одержал дома девять побед подряд.
"Металлург" набрал 70 очков в 50 матчах и стал лидером регулярного чемпионата КХЛ. "Локомотив" возглавляет Западную конференцию с 68 очками в 48 встречах. В следующем матче "Металлург" 11 января примет хоккейный клуб "Сочи". "Локомотив" в тот же день на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой".
1
Локомотив
48
28
4
0
3
1
12
125-94
68
2
Спартак
49
27
3
0
3
4
12
175-135
67
3
Динамо М
48
22
6
3
1
3
13
146-115
66
4
СКА
48
26
2
3
1
1
15
148-102
64
5
Торпедо
47
23
3
2
2
1
16
136-112
59
6
ЦСКА
47
22
2
1
0
4
18
133-107
54
7
Северсталь
48
20
0
3
3
4
18
148-139
53
8
Динамо Мн
46
15
4
1
2
3
21
123-127
45
9
Куньлунь РС
50
8
4
4
2
4
28
111-170
38
10
Витязь
48
10
3
2
3
3
27
105-171
36
11
Сочи
49
11
1
2
0
6
29
122-189
34
1
Металлург
50
24
6
2
3
3
12
153-124
70
2
Авангард
47
19
9
3
0
3
13
140-123
65
3
Салават Юлаев
48
26
3
1
1
2
15
142-102
63
4
Трактор
50
21
5
1
1
4
18
135-119
59
5
Автомобилист
50
18
5
4
3
2
18
119-114
59
6
Лада
49
20
1
3
1
9
15
124-121
58
7
Ак Барс
47
21
6
0
0
2
18
122-105
56
8
Сибирь
49
14
3
4
3
6
19
112-134
51
9
Амур
47
17
2
2
5
3
18
109-117
50
10
Нефтехимик
50
15
4
1
4
5
21
118-157
49
11
Барыс
48
8
4
4
2
5
25
118-151
39
12
Адмирал
47
8
3
3
6
5
22
97-133
39