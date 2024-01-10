Промоутер рассказал, когда боксер Джонсон намерен получить паспорт РФ

Во вторник стало известно, что Кевин Джонсон получил российское гражданство

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боксер Кевин Джонсон готовится получить паспорт гражданина Российской Федерации на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому Джонсону было предоставлено российское гражданство.

"Готовимся получить паспорт на этой неделе", - сказал Хрюнов.

Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.