Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

В матче второго круга россиянка одержала волевую победу над Катериной Синяковой из Чехии

ТАСС, 10 января. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. После второго сета она брала медицинский перерыв. В четвертьфинале россиянка сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Павлюченковой 32 года, в мировом рейтинге она занимает 59-е место. На счету россиянки 12 титулов WTA. На Открытом чемпионате Франции 2021 года она дошла до финала, в том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым и в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Синяковой 27 лет, она занимает 49-ю позицию в рейтинге WTA, на ее счету 5 титулов под эгидой организации. Выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2019 года - лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. На Олимпийских играх в Токио она выиграла золото в женском парном разряде. Также на ее счету семь титулов победительницы турниров Большого шлема в парном разряде. В 2018 году в составе сборной Чехии Синякова выиграла Кубок Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг).

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.