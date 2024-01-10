Махачев проведет следующий бой в UFC 8 июня против Гэтжи

Россиянин является обладателем чемпионского титула в легком весе

ТАСС, 10 января. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев проведет следующий поединок 8 июня против американца Джастина Гэтжи. Об этом Махачев сообщил на своей странице в X (ранее - Twitter).

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Махачев проведет поединок против победителя боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном.

"8 июня против Гэтжи, - написал Махачев. - Ноябрь - с Оливейрой или Царукяном, февраль 2025 [года] - любой [соперник]".

Махачеву 32 года, на его счету 25 побед и 1 поражение. 21 октября россиянин провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби.