Футболист Салтыков подписал контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Крыльев Советов" присоединится к московскому клубу в июне 2024 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полузащитник Никита Салтыков достиг договоренности о переходе из самарского футбольного клуба "Крылья Советов" в московский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Игрок присоединится к московскому клубу в июне 2024 года, контракт рассчитан до 2028 года. Остаток сезона-2023/24 он проведет в "Крыльях Советов" на правах аренды.

Салтыкову 19 лет, в текущем сезоне он провел 17 матчей в Мир - Российской премьер-лиге, отметился 4 голами и 4 результативными передачами.