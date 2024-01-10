Всероссийский фестиваль прыжков с шестом планируют провести 3 марта в Москве

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пятый Всероссийский фестиваль прыжков с шестом планируется провести 3 марта в Москве. Об этом ТАСС сообщила организатор соревнований Светлана Абрамова.

"Мой уход из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики - прим. ТАСС) никак не связан с планами по проведению ставшего традиционным Всероссийского фестиваля прыжков с шестом, уже пятого по счету, - сказала Абрамова. - Проведение соревнований запланировано на 3 марта в уютном легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета, где в прошлом году проходил турнир "Русская зима". Ожидается, что в фестивале примут участие сильнейшие и юные прыгуны не только из России".

Абрамова является личным тренером серебряного призера Олимпийских игр в Токио и чемпионки мира 2019 года Анжелики Сидоровой, объявившей об уходе из спорта в декабре. Тогда же Абрамова сообщила ТАСС, что прекратила свою деятельность в ВФЛА, покинула пост старшего тренера сборной России и перешла на преподавательскую работу в Российский университет спорта ГЦОЛИФК.