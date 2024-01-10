Уроженцы России лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях пар

Анастасия Метелкина и Лука Берулава набрали в короткой программе 71,30 балла

ТАСС, 10 января. Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава лидируют после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в литовском Каунасе.

Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла. Второе место занимают представители Германии Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин (69,63 балла), третьими идут итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (67,05).

Метелкиной 18 лет, она является уроженкой Владимира. За Грузию спортсменка выступает с 2020 года. Берулаве 21 год, он родился в Москве. Метелкина и Берулава выступают в паре с нынешнего сезона, их тренерами являются Павел Слюсаренко, Егор Закроев и Максим Траньков.

Произвольную программу на чемпионате Европы пары представят 11 января. Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.