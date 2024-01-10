Бывший гоночный инженер Виталия Петрова стал руководителем команды "Формулы-1" "Хаас"

Аяо Комацу сменил на этом посту Гюнтера Штайнера

ТАСС, 10 января. Японец Аяо Комацу стал новым руководителем американской команды "Хаас", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба команды.

На этом посту он сменил итальянца Гюнтера Штайнера. Пилотами команды являются датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.

Комацу 47 лет, он работал в "Хаасе" с 2016 года - с момента создания команды. Ранее японец был гоночным инженером россиянина Виталия Петрова, француза Ромена Грожана и бразильца Нельсона Пике - младшего.

Петров является первым российским гонщиком в "Формуле-1", он провел в чемпионате три сезона (2010-2012). Пилот выступал за команды "Рено" и "Кейтерем". В 2011 году Петров занял третье место на Гран-при Австралии, что является его лучшим результатом в "Формуле-1".