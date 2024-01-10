Клуб из Дубая может принять участие в баскетбольной Евролиге в следующем сезоне

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в феврале

ТАСС, 10 января. Команда из Дубая (ОАЭ) может сыграть в баскетбольной Евролиге уже в сезоне-2024/25. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По данным издания, соответствующей договоренности достигли представители ОАЭ и переговорная комиссия Евролиги, в которую входят представители греческого "Панатинаикоса", германской "Баварии", испанской "Барселоны" и турецкого "Фенербахче". Окончательное решение о вступлении команды в состав участников Евролиги будет принято на заседании клубов-акционеров, которое пройдет в феврале.

В ноябре прошлого года на голосовании акционеров Евролиги были одобрены финансовые условия, предложенные представителями ОАЭ. Так, планируется инвестировать в Евролигу €150 млн в следующие шесть лет.