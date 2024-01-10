Федерация футбола Бразилии объявила о назначении Доривала Жуниора главным тренером сборной

На этом посту 61-летний специалист сменил Фернандо Диниза

ТАСС, 10 января. Доривал Жуниор официально назначен на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской футбольной конфедерации (CBF).

61-летний специалист в воскресенье покинул пост главного тренера "Сан-Паулу".

"Доривал Жуниор - новый главный тренер мужской национальной команды. Он будет представлен на пресс-конференции в четверг в штаб-квартире CBF", - говорится в заявлении.

На этом посту Доривал Жуниор сменил Фернандо Диниза, который был отправлен в отставку 5 января. При Динизе сборная Бразилии провела шесть матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

Доривал Жуниор в 2022 году привел "Фламенго" к победе в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии, после чего перешел в "Сан-Паулу". Он также тренировал несколько бразильских клубов, в том числе "Атлетико Минейро", "Атлетико Паранаэнсе", "Интернасьонал", "Васко да Гама", "Флуминенсе", "Сантос" и "Палмейрас".

Бразильцы имеют серию из четырех матчей без побед. В квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Бразилии занимает шестое место с семью очками по итогам шести туров.