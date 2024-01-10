Французский фигурист Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Второе место занимает представитель Швейцарии Лукас Бричги, третьим идет эстонец Александр Селевко

ТАСС, 10 января. Представитель Франции Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в Каунасе.

Французский фигурист набрал 94,13 балла. Второе место занимает представитель Швейцарии Лукас Бричги (91,17 балла), третьим идет эстонец Александр Селевко (90,05). Подопечный Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе располагается на 10-й строчке, набрав 77,00 балла.

Сяо Хим Фа 22 года. Он является действующим чемпионом Европы. В текущем сезоне спортсмен занял четвертое место в финале Гран-при.

Произвольную программу на чемпионате Европы фигуристы представят 12 января. Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.