Футболист "Аталанты" Миранчук заработал пенальти в матче Кубка Италии с "Миланом"

"Аталанта" победила со счетом 2:1 и вышла в полуфинал турнира

ТАСС, 11 января. "Аталанта" со счетом 2:1 на выезде победила "Милан" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

В составе победителей оба мяча забил Тён Копмейнерс. Нидерландский полузащитник отличился на второй компенсированной к первому тайме минуте и на 59-й минуте, реализовав пенальти. В составе "Милана" голом отметился Рафаэл Леау (45-я минута).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук провел полный матч. За нарушение на нем был назначен пенальти, после которого Копмейнерс забил победный мяч.

Миранчуку 28 лет, он выступает за "Аталанту" с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.

В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет с "Фиорентиной". В другом полуфинальном матче встретятся "Лацио" и победитель четвертьфинальной встречи между "Ювентусом" и "Фрозиноне".