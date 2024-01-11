Российский теннисист Карацев снялся с Australian Open

Ранее спортсмен из-за травмы не смог доиграть встречу первого круга на турнире в Брисбене

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев принял решение пропустить предстоящий Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Жеребьевка основной сетки турнира прошла в ночь на четверг, спортсмен отсутствует в списке участников.

2 января Карацев снялся с матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене против австралийца Джейсона Кублера в начале третьего сета. Первую партию россиянин проиграл со счетом 4:6, во второй одержал победу - 7:6 (7:4).

Карацеву 30 лет, он занимает 38-е место в рейтинге ATP, в его активе победы на трех турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Еленой Весниной.

Шесть россиян пробились в основную сетку соревнований. Первая ракетка страны Даниил Медведев в первом круге сыграет с одним из победителей квалификации. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тьяго Уайлдом, Карен Хачанов - с немцем Даниэлем Альтмайером, Роман Сафиуллин - с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, Александр Шевченко - с испанцем Хауме Муньяром, Павел Котов - с французом Артуром Риндеркнешем.

В женском турнире в основную часть соревнований уже пробились 12 российских спортсменок. Первая ракетка страны Людмила Самсонова начнет турнир матчем против представительницы США Аманды Анисимовой, Дарья Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стернс, Вероника Кудерметова встретится с Викторией Голубич из Швейцарии, Анна Блинкова - с испанкой Кристиной Букшей, Диана Шнайдер - с итальянкой Жасмин Паолини, Элина Аванесян - с китаянкой Чжосюань Бай, Анастасия Потапова - с Кайей Юван из Словении, Анастасия Павлюченкова - с хорваткой Донной Векич, Мирра Андреева - с американкой Бернардой Перой, Екатерина Александрова - с немкой Лаурой Зигемунд, Камилла Рахимова - с американкой Эминой Бекташ, Анна Калинская - с победительницей квалификации.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.