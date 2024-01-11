Нападающий "Колорадо" Ничушкин оформил дубль в матче НХЛ против "Вегаса"

Голкипер Александр Георгиев во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в матче

ТАСС, 11 января. "Колорадо" обыграл "Вегас" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Валерий Ничушкин (20-я и 32-я минуты) и Логан О'Коннор (50).

Ничушкин забросил 21-ю и 22-ю шайбы в нынешнем сезоне. Он делит первое место в списке снайперов команды вместе с канадским нападающим Натаном Маккинноном. Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 25 бросков и второй раз в текущем регулярном чемпионате сохранил ворота в неприкосновенности.

Маккиннон в прошедшем матче записал на свой счет результативный пас и догнал лидера списка лучших бомбардиров текущего сезона российского форварда "Тампы" Никиту Кучерова - в активе обоих по 68 очков.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 57 очков в 42 матчах. "Вегас" располагается на второй позиции Тихоокеанского дивизиона с 51 очком после 41 игры. В следующем матче "Колорадо" 14 января встретится на выезде с "Торонто", "Вегас" 12 января примет "Бостон".

В других матчах игрового дня "Филадельфия" на своем льду победила "Монреаль" (3:2 Б), "Даллас" дома разгромил "Миннесоту" (7:2).