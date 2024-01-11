Баскетбольный ЦСКА может потерять постоянную лицензию участника Евролиги

На время отстранения вместо ЦСКА в турнире играет "Монако"

ТАСС, 11 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА может потерять лицензию постоянного участника Евролиги из-за геополитических условий. Об этом сообщил генеральный директор турнира Паулюс Мотеюнас, комментарий которого приводит Mundo Deportivo.

ЦСКА и другие российские клубы были отстранены от участия в Евролиге в марте 2022 года из-за конфликта на Украине. Место армейцев по wild card (специальному приглашению) занял "Монако".

Бывший глава Евролиги Маршалл Гликман ранее заявлял о желании сохранить "Монако" в составе участников Евролиги. Позднее его преемник Мотеюнас заявил о готовности клуба из ОАЭ участвовать в турнире. Также в 2026 году истечет контракт со спонсором Евролиги - компанией IMG. Если соглашение не будет продлено, то ЦСКА и израильский "Маккаби" могут утратить постоянные лицензии из-за геополитических условий.

ЦСКА является единственным в России обладателем лицензии постоянного участника турнира.

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