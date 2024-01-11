Черчесов считает, что футболист Кузяев показывает достойную игру во французском "Гавре"

Полузащитник в 18 играх за французский клуб забил три мяча

ТАСС, 11 января. Российский полузащитник Далер Кузяев демонстрирует достойный уровень игры во французском футбольном клубе "Гавр". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Кузяев перешел в "Гавр" перед началом нынешнего сезона, на счету россиянина 3 гола в 18 матчах в составе команды.

"Что касается Кузяева, то он достойно смотрится в "Гавре". Никогда в нем не сомневался, доказательством чему - мое несбывшееся желание видеть Далера в "Ференцвароше". Это очень умный футболист и настоящий профессионал", - сказал Черчесов.

Российский специалист отметил игру российского полузащитника "Монако" Александра Головина. "Когда в прошлой Лиге Европы мы соперничали с "Монако", то именно Головина представляли нашим ребятам как игрока, за которым нужен отдельный присмотр. В нынешнем сезоне Саша по праву считается одним из лидеров своего клуба", - считает Черчесов.