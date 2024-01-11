Матыцин заявил, что Белгородская область остается лидером в развитии спорта

Регион является лидером в реализации проекта "Спорт - норма жизни", по вовлеченности населения в занятия спортом, по обеспеченности инфраструктурой, отметил министр

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Белгородская область остается лидером в развитии спорта. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на Дне Белгородской области на выставке-форуме "Россия".

"Это пример для всей страны, для всех жителей, как надо продолжать работать, несмотря на практически боевые условия. При этом Белгородская область остается лидером в развитии спорта, в реализации проекта "Спорт - норма жизни", по вовлеченности в занятия спортом, по обеспеченности инфраструктурой, - сказал Матыцин. - По вовлеченности в занятия комплексом ГТО, по привлечению детей и взрослых к сдаче норм комплекса ГТО Белгородская область безусловный лидер. Более полумиллиона жителей являются активными сторонниками комплекса".

"Считаю, что такой пример очень важен, - подчеркнул министр. - Сегодня в рамках выставки "Россия" важно показать, что мы мощная спортивная держава, экономическая держава, у нас очень мощная идеология, которая основана на наших традициях, культуре, мы - страна-победитель. Хочу пожелать в начале нового 2024 года здоровья, побед и верности нашим традициям. Мы обязательно все преодолеем и обязательно еще не раз будем гордиться победами представителей Белгородской области и на спортивных аренах, и на всех других площадках".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.