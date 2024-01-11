Российские дзюдоисты начали подготовку к Гран-при Португалии

Соревнования пройдут с 26 по 28 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо начала подготовку к Гран-при Португалии в Академии единоборств в Сириусе. Об этом ТАСС сообщил директор тренерского штаба сборной Виталий Макаров.

Гран-при Португалии пройдет с 26 по 28 января в Одивелаше.

"Готовимся к выступлению на Гран-при Португалии, наша команда начала учебно-тренировочный сбор в Академии единоборств, он завершится 21 января, - сообщил Макаров. - Работа будет выстраиваться в соответствии с готовностью ребят, их адаптации после напряженной общефизической подготовки. Этими же факторами будем руководствоваться в вопросе формирования состава на турнир в Одивелаше".

Турнир в Португалии является рейтинговым. Квалификационное окно к Олимпиаде в Париже открылось 24 июня 2022 года и закроется 23 июня 2024 года, право участия в Играх получат 17 лучших спортсменов в каждой весовой категории с лимитом в одного участника от каждой страны, еще 100 квот будут распределены согласно континентальному принципу, и еще 15 мест будут распределены трехсторонней комиссией по принципу универсальности.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля 2023 года исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.