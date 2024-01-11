Бывшему тренеру сборной Англии по футболу Эрикссону диагностировали рак

Тренер рассказал, что по прогнозам врачей ему осталось жить около года

ТАСС, 11 января. Бывшему главному тренеру сборной Англии шведу Свену-Ёрану Эрикссону диагностировали рак. Комментарий специалиста приводит телеканал Sky News.

"Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадываются, что это рак, и это так, но я должен бороться, пока могу, - сказал он. - Вы не можете быть абсолютно уверены [сколько сможете прожить], лучше об этом не думать".

Эрикссон рассказал о прогнозах врачей. "В лучшем случае год, в худшем - немного меньше, а в лучшем случае даже больше", - добавил специалист.

Эрикссону 75 лет, в 2023 году он ушел с поста спортивного директора шведского клуба "Карлстад". С 2001 по 2006 год швед был главным тренер сборной Англии, под его руководством команда дошла до четвертьфиналов чемпионатов мира (2002, 2006) и Европы (2004). По ходу тренерской карьеры он возглавлял шведский "Гётеборг", с которым в 1982 году выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы), итальянские "Рому" и "Сампдорию", которые под его руководством добились триуфма в Кубке Италии в 1986 и 1994 годах соответственно.

С 1997 по 2001 год Эрикссон возглавлял "Лацио". За это время клуб выиграл чемпионат Италии (2000), дважды победил в кубке (1998, 2000) и суперкубке страны (1998, 2000), выиграл Кубок чемпионов (1999) и Суперкубок УЕФА (1999). Швед трижды приводил к победе в чемпионате Португалии "Бенфику" (1983, 1984, 1991) и выводил команду в финал Кубка УЕФА (1983).