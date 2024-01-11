World Taekwondo продлила допуск россиян на соревнования в нейтральном статусе

Совет организации единогласно одобрил участие индивидуальных нейтральных спортсменов в соревнованиях, признанных федерацией

ТАСС, 11 января. Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) принял решение продлить допуск российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба World Taekwondo.

"Совет единогласно одобрил участие индивидуальных нейтральных спортсменов в соревнованиях, признанных организацией, с немедленным вступлением в силу при условии, что спортсмены уже были допущены к участию в соревнованиях, проводимых World Taekwondo, в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), - говорится в сообщении. - Совет согласился с тем, что нейтральные атлеты, которые уже выполнили критерии отбора для участия в соревнованиях, должны иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой организации".

Российские тхэквондисты получили допуск на международные соревнования в нейтральном статусе в апреле 2023 года. Квалификационные соревнования на Олимпийские игры продолжаются, соревнования на Играх в Париже будут проходить под эгидой World Taekwondo. У российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, останется возможность побороться за путевки в Париж на европейском квалификационном турнире, который пройдет перед Олимпиадой. Будут разыграны по две квоты в каждой весовой олимпийской категории.