Олимпийский чемпион Садулаев примет участие в турнире имени Ярыгина в Красноярске

На турнире также выступит чемпион Олимпиады в Токио Заур Угуев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и чемпион Игр в Токио Заур Угуев примут участие в турнире Ивана Ярыгина по вольной борьбе, который пройдет в Красноярске с 25 по 29 января. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

18 сентября 2023 года на квалификационном к Олимпиаде в Париже чемпионате мира в Белграде Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку из-за травмы шеи, 22 сентября он был прооперирован в Москве.

"Садулаев и Угуев буду бороться на ярыгинском турнире. Еще один наш олимпийский чемпион, Заурбек Сидаков, пропустит соревнования в Красноярске по состоянию здоровья", - сообщил Гацалов.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. В нынешнем году соревнования пройдут в 35-й раз.