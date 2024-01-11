Несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание в самолете

Самолет с игроками вернулся в Гамбию, после чего команде предоставили другое воздушное судно

ТАСС, 11 января. Несколько игроков и сотрудников сборной Гамбии по футболу потеряли сознание во время полета в Кот-д'Ивуар для участия в Кубке Африки. Об этом сообщил портал First Mag.

По информации источника, игроки и сотрудники сборной потеряли сознание из-за нехватки кислорода, которая была вызвана небольшим размером самолета. После случившегося команда вернулась обратно в Гамбию. Позднее журналист Сане Маланг сообщил, что команде предоставили новый самолет, который уже прибыл в страну, чтобы доставить игроков в пункт назначения.

Кубок Африки пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля. Первый матч сборная Гамбии должна провести 15 января против команды Сенегала.