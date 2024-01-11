Глушаков отправится на сбор "Ростова" в ОАЭ

Полузащитник с игроками ростовской команды прошел медицинское обследование

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков будет тренироваться с "Ростовом" на первом сборе клуба в ОАЭ. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин.

В четверг Глушаков прошел медицинское обследование с "Ростовом".

"Поедет на первый сбор, - сказал Рыскин. - Он в хороших отношениях с [Валерием] Карпиным и попросил дать возможность потренироваться".

Глушакову 36 лет, в сентябре он подписал контракт с костромским "Спартаком", выступающим в Леон - Второй лиге. Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.