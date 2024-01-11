Александрова обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал теннисного турнира в Аделаиде

Россиянка победила представительницу Казахстана со счетом 6:3, 6:3

ТАСС, 11 января. Россиянка Екатерина Александрова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Александровой, которая выступает на турнире без номера посева. Рыбакина была посеяна под первым номером. В полуфинале Александрова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

В другом четвертьфинальном матче россиянка Анастасия Павлюченкова уступила Джессике Пегуле из США - 7:6 (7:1), 5:7, 4:6. Соперницей американки по полуфиналу станет представительница России Дарья Касаткина, которая прошла в эту стадию соревнований без борьбы. Ее соперница немка Лаура Зигемунда снялась перед началом четвертьфинального матча.

Александровой 29 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Рыбакиной 24 года, она является третьей ракеткой мира. Спортсменка побеждала на шести турнирах WTA. В 2022 году уроженка Москвы выиграла Уимблдон, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2023 году представительница Казахстана вышла в финал Australian Open. 7 января 2024 года Рыбакина выиграла турнир WTA в австралийском Брисбене, в финале победив вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:0, 6:3).

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла Касаткину. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.