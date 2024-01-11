Бывший тренер сборной России Семин считает, что в Орле стали больше времени уделять спорту

Юрий Семин отметил, что в Орловской области за последнее время произошло много преобразований

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Орел развивается и двигается вперед, в регионе стали больше уделять времени развитию спорта. Такое мнение ТАСС в кулуарах международной выставки-форума "Россия" высказал бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Локомотива" Юрий Семин.

11 января Семин провел автограф-сессию на стенде Орловской области на выставке-форуме "Россия".

"Для меня было очень важно, как орловчане представят свою область, они сделали это очень и очень хорошо, - сказал Семин. - Много-много достижений. Я ведь знаю, что в Орловской области за последнее время много преобразований произошло, и в спортивной части в том числе, стало большое внимание уделяться спорту. Также уделяется внимание футболу, на последний матч пришли 10 тыс. болельщиков, большая аудитория. Мы видим построенный манеж, много спортсооружений, которые построены в Орле. Орел развивается. Как раз то, что было представлено, об этом и говорит".

"Орел двигается вперед. Наши руководители - молодцы, они, на мой взгляд, очень активно город делают лучше. Область развивается, двигается дальше и в сельском хозяйстве, и во всех отраслях", - добавил Семин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.