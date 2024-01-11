Боксер Джонсон получил российский паспорт

Родившийся в США спортсмен подал документы на получение гражданства РФ в сентябре 2023 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Родившийся в США боксер Кевин Джонсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"С днем рождения меня", - сказал Джонсон после получения паспорта.

Боксер пришел за документом в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

Во вторник был опубликован указ главы государства, согласно которому 44-летнему Джонсону было предоставлено российское гражданство. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.

Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.