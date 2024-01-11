Россиянин Шурупов установил мировой рекорд по стоянию на гвоздях с утяжелителями

Житель Курской области простоял на гвоздях шесть часов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Житель Курской области Иван Шурупов установил в Москве мировой рекорд по продолжительности стояния на гвоздях с утяжелителями. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, курянин простоял на острых гвоздях ровно шесть часов.

Установление мирового рекорда состоялось в рамках Дня Курской области на Международной выставке-форуме "Россия", которая с 4 ноября проходит на ВДНХ. Курянин в жилете-утяжелителе весом 10 килограммов простоял шесть часов на дощечках, в которые были вбиты гвозди с расстоянием друг от друга 12 миллиметров.

"Очень трудными были последние два часа, - сказал Шурупов ТАСС. - Самые болезненные ощущения, которые я когда-либо испытывал в своей жизни, пришлись именно на этот временной отрезок".

"Мои ступни не нуждаются сейчас ни в какой медицинской помощи. Сначала мне нужно посидеть, потом начну потихоньку ходить. В течение недели боль будет затихать, но все пройдет само. В том, что я стоял на гвоздях, нет ничего опасного для меня на самом деле", - добавил рекордсмен.

Житель Курска является обладателем нескольких мировых достижений. Так, ранее он сумел в стойке на руках отбуксировать на 17 метров двухтонный автомобиль, а за минуту - на 15 метров. В мае прошлого года Шурупов сумел выполнить за сутки 303 успешных подхода комплекса Синди (5 подтягиваний, 10 отжиманий и 15 приседаний).

"У меня есть задумка совершить рекордный одиночный заплыв в 2025 году, а на тысячелетие Курска я хочу тысячу раз без перерыва взобраться на пятиметровый канат", - заключил собеседник ТАСС.