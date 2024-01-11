Хендрикс лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию

Второе место занимает Нина Пинзарроне, третье - Анастасия Губанова

ТАСС, 11 января. Представительница Бельгии Луна Хендрикс занимает первое место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в Каунасе.

Спортсменка набрала 74,66 балла. На втором месте располагается ее соотечественница Нина Пинзарроне (69,70), третьей идет Анастасия Губанова, представляющая Грузию (68,96), до августа 2021 года спортсменка выступала за команду России.

Хендрикс 24 года, она является серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионатов мира. На ее счету также серебро чемпионата Европы 2022 года, серебро (сезон-2023/24) и бронза (сезон-2022/23) финала серии Гран-при.

Губановой 21 год. В 2023 году она стала чемпионкой Европы. Фигуристка является бронзовым призером этапа Гран-при сезона-2022/23 в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии Гран-при.

Произвольную программу на чемпионате Европы фигуристки представят 13 января. Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.