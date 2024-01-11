Уроженцы России стали вторыми на чемпионате Европы по фигурному катанию в турнире пар

Чемпионами Европы стали итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, третьими - их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини

ТАСС, 11 января. Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию. Турнир проходит в литовском Каунасе.

Метелкина и Берулава по сумме двух программ набрали 196,14 балла (71,30 за короткую + 124,84 за произвольную). Победителями стали итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (199,19; 67,05 + 132,14), третий результат показали их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (195,68; 64,87 + 130,81).

Метелкиной 18 лет, она является уроженкой Владимира. За Грузию спортсменка выступает с 2020 года. Берулаве 21 год, он родился в Москве. Метелкина и Берулава выступают в паре с нынешнего сезона, их тренерами являются Павел Слюсаренко, Егор Закроев и Максим Траньков.

Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.