"Барселона" и "Реал" сыграют в финале Суперкубка Испании по футболу

Встреча пройдет 14 января

ТАСС, 11 января. "Барселона" со счетом 2:0 обыграла "Осасуну" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходит в Эр-Рияде.

Забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (59-я минута) и Ламин Ямаль (90+3).

В финале "Барселона" сыграет с "Реалом", который 10 января в полуфинале победил "Атлетико" со счетом 5:3 в дополнительное время. Встреча состоится 14 января.

Суперкубок Испании разыгрывается в нынешнем формате с 2020 года. В турнире принимают участие две лучшие команды по итогам чемпионата страны прошлого сезона и финалисты Кубка Испании. "Барселона" получила право участвовать в турнире как чемпион Испании, "Реал" - как обладатель кубка страны, "Осасуна" - как финалист кубка. "Атлетико" занял третье место в чемпионате Испании и участвовал в суперкубке, так как вторую строчку занял "Реал".

Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Испании является "Барселона", команда выигрывала трофей 14 раз. В 2023 году "Барселона" в финале обыграла "Реал" со счетом 3:1. "Реал" выигрывал Суперкубок Испании 12 раз.