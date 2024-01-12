Фехтовальщик Сергей Бида намерен выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже

Олимпийский комитет США направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства спортсменом

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида намерен получить гражданство США и выступить за национальную команду на Играх в Париже. Об этом сообщила газета USA Today.

Жена спортсмена Виолетта Бида, являющаяся серебряным призером чемпионатов мира и Европы по фехтованию, на вопрос о готовности представлять сборную США ответила: "Мы готовы".

Издание сообщает, что Олимпийский комитет США и федерация фехтования страны направили письма в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства супругами Бида.

27 декабря 2023 года в отношении супругов Бида возбудили уголовное дело, поскольку они добровольно оставили службу в Росгвардии. Спортсмены, являясь военнослужащими, выступали за "Динамо". Они покинули Россию в июне 2023 года.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо". Позднее МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, но только в личных дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.