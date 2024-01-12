Фетисов: в вопросе участия фехтовальщика Биды в Играх за США главной является позиция FIE

Двукратный олимпийский чемпион не исключил, что по поводу допуска российских фехтовальщиков в экстренном порядке могут принять любые решение в плане международного права

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Позиция Международной федерации фехтования (FIE) является главной в вопросе возможного участия фехтовальщиков Сергея Биды и Константина Лоханова в Олимпийских играх в Париже в качестве членов сборной США. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Ранее газета USA Today сообщила, что серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России Бида и Лоханов намерены получить гражданство США и выступить за национальную команду на Играх в Париже.

"В этом вопросе главной должна быть позиция международной федерации. Важен и временной формат при смене спортивного гражданства, - сказал Фетисов. - Хотя могут в экстренном порядке принять любые решения в плане международного права и решений, касаемых наших ребят, которые тренируются там, я ничему не удивлюсь. Обольщаться нечему".

Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. В активе 25-летнего Лоханова четыре золотые медали чемпионатов мира среди юниоров.