В "Динамо" рассказали о сроках восстановления хоккеиста Джиошвили

Форвард пройдет контрольное обследование в воскресенье

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Динамо" Максим Джиошвили может восстановиться от травмы в течение двух недель. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

27-летний нападающий получил повреждение в начале декабря в выездном матче с "Торпедо" (1:4).

"У Максима немного затянулось восстановление, - сказал Сопин. - В воскресенье у него будет контрольное обследование, и после этого будет понятно. Надеемся, что в течение недели-двух он восстановится".

В 37 матчах текущего регулярного чемпионата Джиошвили набрал 14 очков (10+4) по системе "гол+пас".