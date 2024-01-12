Футболист "Динамо" Чавес рассказал родным в Мексике про снег в России

Полузащитник отметил, что после отпуска чувствует себя хорошо как физически, так и морально

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мексиканский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Луис Чавес на родине рассказал о снеге в России. Об этом он сообщил ТАСС.

11 января футболисты "Динамо" вышли из отпуска и прошли медобследование перед сборами.

"Достаточно хорошо провел отпуск, к сожалению, он был не таким длинным, - сказал Чавес. - Я чувствую себя хорошо как физически, так и морально. Сейчас готов к продолжению второй части сезона. Я провел праздники и Новый год со своей семьей в Мексике, абсолютно разная температура здесь и там - там тепло, здесь снег. Конечно, снег было видеть в новинку. Рассказывал дома про снег, показывал фотографии".

"Ожидания от второй части сезона? Нам нужно выступить лучше, чем в первой части. В принципе мы к этому готовы. Я считаю, что сейчас у нас достаточно хорошая команда, нужно попытаться занять максимально высокие места", - добавил Чавес.

Первый сбор "Динамо" пройдет в Катаре с 13 по 25 января.