Российская теннисиста Александрова не смогла выйти в финал турнира в Аделаиде

В полуфинале россиянка в двух сетах уступила Елене Остапенко из Латвии

ТАСС, 12 января. Россиянка Екатерина Александрова проиграла Елене Остапенко из Латвии в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Остапенко, посеянной на турнире под шестым номером. В финале она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в полуфинале должна была встретиться с американкой Джессикой Пегулой, однако соперница снялась до начала игры.

Александровой 29 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Остапенко 26 лет, она располагается на 12-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки шесть побед на турнирах WTA. В 2022 году теннисистка дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич. Российские спортсменки ни разу не выигрывали соревнования.