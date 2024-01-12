Журова считает, что в США хотят взбудоражить российскую общественность историей с Бидой

Депутат отметила, что не верит в случайности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. В США считают, что история с возможным выступлением серебряного призера Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщика Сергея Биды за команду США на Играх в Париже должна взбудоражить российскую общественность. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее газета USA Today сообщила, что российские фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов намерены получить гражданство США и представлять на соревнованиях эту страну.

"Вы же понимаете, что, видимо, давно их подговаривали, какие-то, наверное, были с ними переговоры, просто так не бывает, я не верю в случайности, - сказала Журова. - Но и для меня удивительно будет, потому что есть карантин [при переходе в другую сборную], международная федерация не должна разрешать спортсменам так быстро выступать на Олимпиаде за другую страну. Я так понимаю, что здесь это не работает, для одних одни правила, для других - другие. Посмотрим, как этот процесс будет идти, но видно, что это сделано специально для того, чтобы взбудоражить российскую общественность".

27 декабря 2023 года в отношении супругов Бида возбудили уголовное дело, поскольку они оставили службу в Росгвардии. Сергей и Виолетта Бида, являясь военнослужащими, выступали за "Динамо" и ЦСКА соответственно. Они покинули Россию в июне 2023 года.