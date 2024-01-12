Баринов заявил, что "Локомотиву" важно хорошо провести вторую часть сезона

Полузащитник отметил, что хочет приступить к полноценным тренировкам

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" должны хорошо подготовиться на сборах физически и провести вторую часть сезона. Об этом журналистам заявил капитан и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.

12 января футболисты "Локомотива" вышли из отпуска для прохождения медобследования перед сборами.

"Отпуск провел хорошо, отдыхал и в другой стране, и в России, готов к сборам, - сказал Баринов. - Да, перезагрузился, отдохнул, уже хочется приступить к полноценным тренировкам. По футболу скучал в отпуске. Нам нужно сейчас хорошо подготовиться физически и хорошо провести вторую часть сезона".

10 января пресс-служба "Локомотива" объявила о том, что клуб достиг с полузащитником Никитой Салтыковым договоренности о переходе из "Крыльев Советов", однако до конца сезона он будет играть в самарском клубе на правах аренды. "Пока не общался с Никитой Салтыковым. Я в курсе, что он к нам перешел. Я знаю, какие у него качества, что это за футболист, в футболе-то разбираюсь", - добавил Баринов.

Первый зимний сбор "Локомотива" стартует в ОАЭ 13 января.