ОКР выплатил компенсации около 150 российским спортсменам за пропуск соревнований

Процесс выплат продолжается, уточнил Станислав Поздняков

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) финансово компенсировал пропуск международных соревнований около 150 спортсменам, процесс продолжается. Об этом журналистам заявил глава организации Станислав Поздняков.

"Около 150 человек получили компенсацию, процесс продолжается", - сказал он.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков объявил о намерении финансово компенсировать спортсменам сборной России пропуск международных соревнований. В соответствии с проектом, чемпионам Олимпийских игр будет выплачено по 500 тыс. рублей, по 350 тыс. рублей получат серебряные призеры, по 250 тыс. рублей - бронзовые. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.