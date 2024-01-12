Глава ОКР Поздняков передал свои медали Аллее славы на выставке "Россия"

Новая экспозиция на Аллее славы посвящена стрелковому спорту и фехтованию

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по фехтованию Станислав Поздняков и Софья Великая, по стрельбе Любовь Галкина и Алексей Алипов передали свои медали Игр для демонстрации на Аллее славы на выставке "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Новая экспозиция на Аллее славы посвящена стрелковому спорту и фехтованию. Участники церемонии лично разместили свои награды в именные стелы.

"Для меня большая честь оказаться среди экспонатов этой выставки. Одна из наших задач - воспитание нового поколения российских спортсменов, продолжение победных традиций через поколения российских и советских спортсменов, - сказал Поздняков. - Я рад оказаться здесь со своими друзьями, братьями и сестрами по оружию, с которыми мы выступали на многих Играх. На территории ВДНХ к концу года планируется открытие олимпийского музея России".

"Аллея славы" - выставка, посвященная именитым российским спортсменам и достижениям на мировой спортивной арене, создана Российским обществом "Знание". Каждая стела посвящена одному атлету. Помимо портретов и краткой информации о них, также представлены настоящие золотые медали. Всего планируется открыть семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов. Последняя будет открыта 7 февраля, она будет посвящена десятилетию зимних Олимпийских игр в Сочи. Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.