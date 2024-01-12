Тренер прокомментировал падение фигуристки Игнатьевой на чемпионате Европы

Игнатьева упала на лед с поддержки во время исполнения ритм-танца

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фигуристка Мария Игнатьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Семко за сборную Венгрии, испытывает дискомфорт после падения на чемпионате Европы. Об этом ТАСС рассказал тренер дуэта Александр Свинин.

"Ощущения у Марии дискомфортные, на всякий случай сейчас поедем сделать снимок", - сказал Свинин.

Игнатьева упала на лед с поддержки во время исполнения ритм-танца. Дуэт набрал 55,04 балла и занимает промежуточное 15-е место.

Спортсмены выступают за Венгрию с 2021 года. Игнатьева является уроженкой Екатеринбурга. Семко родился в Одессе.

Произвольный танец на чемпионате Европы дуэты представят 13 января. Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.