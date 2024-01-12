Фигуристы Дэвис и Смолкин идут седьмыми после ритм-танца на чемпионате Европы

Лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

ТАСС, 12 января. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают седьмое место после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в Каунасе.

Спортсмены набрали 76,33 балла. Лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (86,80), вторыми идут британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,20), третье место занимают Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс, представляющие Литву (80,73).

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии в июне 2023 года после соответствующего одобрения Федерации фигурного катания на коньках России.

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 24 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. После перехода в сборную Грузии они стали победителями турниров Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) и Budapest Trophy.

Произвольный танец на чемпионате Европы дуэты представят 13 января. Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.