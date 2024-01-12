Фигуристка Игнатьева избежала серьезной травмы после падения на чемпионате Европы

Уроженке Екатеринбурга, выступающей за Венгрию, поставили диагноз - ушиб

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фигуристка Мария Игнатьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Семко за сборную Венгрии, не получила серьезных травм после падения на чемпионате Европы. Об этом ТАСС рассказал тренер дуэта Александр Свинин.

"К счастью, серьезных повреждений нет, только ушиб", - сообщил Свинин.

Игнатьева упала на лед с поддержки во время исполнения ритм-танца. Дуэт набрал 55,04 балла, занял 25-е место и завершил выступление на турнире.

Спортсмены выступают за Венгрию с 2021 года. Игнатьева является уроженкой Екатеринбурга. Семко родился в Одессе.

Произвольный танец на чемпионате Европы дуэты представят 13 января. Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.