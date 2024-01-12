Силаев и Демидов вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ 2024 года

Хоккеист "Торпедо" Антон Силаев занимает второе место в международном рейтинге драфта 2024 года по версии центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 12 января. Защитник нижегородского "Торпедо" Антон Силаев занимает второе место в международном рейтинге драфта 2024 года по версии центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам половины сезона. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В первую десятку также попали форвард петербургского "СКА-1946" Иван Демидов (3-е место), защитник московского клуба "Красная Армия" Матвей Шуравин (8-е место) и нападающий столичного "Динамо" Игорь Чернышов (9-е место). Первое место в списке занял финский нападающий "Юкурита" Конста Хелениус.

Форвард Бостонского университета канадец Маклин Селебрини стал первым в североамериканском рейтинге.

Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня в Парадайсе (штат Невада, США).