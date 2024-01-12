Ковальчук считает, что вратарь "Спартака" Николаев не виноват в пропущенных шайбах от СКА

Дмитрия Николаева заменили после четырех пропущенных шайб

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Голкипер "Спартака" Дмитрий Николаев не виноват в пропущенных командой шайбах в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Илья Ковальчук.

В пятницу "Спартак" на своем льду проиграл СКА со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева начинали матч с Николаевым в воротах, после четвертой пропущенной шайбы его сменил словацкий голкипер Патрик Рибар.

"Считаю, что он очень здорово играл последние несколько игр. Сегодня он здорово провел первый период, выручил, потом залетело, - сказал Ковальчук. - Во втором голе подставили клюшку под шайбу перед ним. Поэтому мы обязаны забирать клюшки, не давать их подставлять перед воротами, выталкивать оттуда игроков, о чем мы говорили перед игрой. Ни в одном голе нет никакой его вины. Он отличный вратарь, психологически устойчив, уверен, он будет только сильнее после этого матча".

По словам Ковальчука, физически он чувствует себя намного лучше в последних матчах. "Много занимаемся с тренером по физподготовке, спасибо ему большое, и тренировки интенсивные, в то же время есть пауза для отдыха. Поэтому хорошо, что играем сейчас с сильными соперниками. Игры уже похожи на плей-офф, потому что все уже смотрят на таблицу, так что я думаю, что со следующей игры нам надо набирать очки", - отметил Ковальчук.

В следующем матче "Спартак" сыграет 14 января с магнитогорским "Металлургом".