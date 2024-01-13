"Филадельфия" обыграла "Миннесоту" в матче НХЛ. Замула поучаствовал в победном голе

Встреча завершилась победой "Филадельфии в овертайме

ТАСС, 13 января. "Филадельфия" победила "Миннесоту" в овертайме со счетом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэль Фараби (24-я, 64-я минуты), Тайсон Фёрстер (30) и Оуэн Типпетт (31). Российский защитник команды Егор Замула отдал результативную передачу в эпизоде с победным голом. Он набрал 11-е очко в сезоне НХЛ. У проигравших отличились Маркус Юханссон (21), Райан Хартман (42) и Мэттью Болди (45).

"Филадельфия" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, на счету команды 50 очков в 42 матчах. "Миннесота" потерпела третье поражение подряд и идет на предпоследней, седьмой строчке в Центральном дивизионе с 39 очками в 41 матче. В следующем матче "Филадельфия" 14 января в гостях сыграет против "Виннипега", "Миннесота" в этот же день примет "Аризону".

В другом матче "Нэшвилл" со счетом 6:3 на выезде обыграл "Даллас". Российский нападающий гостей Денис Гурьянов записал на свой счет результативную передачу. Он набрал второе очко в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона. 6 января "Нэшвилл" вызвал Гурьянова из фарм-клуба.