Малышев считает, что игра "Спартака" под руководством Романцева дарила радость людям

Генеральный директор красно-белых отметил, что в то время в принципе можно было мало чему порадоваться

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Игра московского футбольного клуба "Спартак" под руководством главного тренера Олега Романцева дарила людям моменты безусловной радости. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

В субботу в Сокольниках проходит Матч друзей Романцева. Он приурочен к 70-летию тренера.

"Хочу поздравить вас от лица всех сотрудников клуба, от всех спартаковцев с юбилеем, пожелать крепчайшего здоровья и хорошей спортивной формы, побед во всех делах и начинаниях, как всегда, - обратился Малышев к Романцеву. - Но еще я бы хотел сказать как болельщик "Спартака" и футбола. Мне кажется, что для молодого поколения вся эта информация о количестве чемпионств, рекордов, которые Олег Ивановича как тренер и футболист добился, это уже история. Для меня как для человека, который видел все своими глазами, это эмоции на всю жизнь, невозможно забыть и передать словами".

"Было непростое время в стране, когда в принципе очень немногому можно было порадоваться, и игра "Спартака" под руководством Олега Ивановича - это были моменты безусловной радости, которые дарили надежду, улыбку, это для всей страны было безумно важно. И мне кажется, что не только Олегу Ивановичу, но и всем звездам, которые здесь собрались, за эти минуты и часы радости огромное и бесконечное спасибо", - добавил он.

Романцев занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.