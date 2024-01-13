В Москве прошел матч друзей бывшего главного тренера "Спартака" Романцева

Встреча, в который сыграли ветераны "Спартака" и бывшие футболисты сборной России, завершилась вничью

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ветераны московского "Спартака" сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России в товарищеском матче, который был посвящен 70-летию бывшего главного тренера команд Олега Романцева. Встреча прошла в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках.

Основное время завершилось со счетом 2:2. За команду ветеранов "Спартака" забили Егор Титов и Роман Павлюченко, у сборной России отличились Андрей Коновалов и Никита Баженов. После серии пенальти счет был 5:5. Матч прошел в формате 11 на 11, два тайма по 25 минут. Также на игре присутствовал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев и олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Никита Симонян.

"Спасибо за игру, было очень интересно смотреть. Вы пытались рвать друг друга, но получилась ничья", - сказал Романцев.

В составе команды "Спартака" сыграли в том числе Ринат Дасаев, Алексей Прудников, Сергей Шавло, Владимир Бесчастных, Павлюченко, Александр Павленко, Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Константин Головской, Алексей Мелешин, Юрий Борзаковский, Александр Самедов, Дмитрий Сенюк, Виктор Булатов, Владислав Тернавский. За сборную России сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Дмитрий Хлестов, Андрей Новгородов, Валерий Шмаров, Коновалов, Александр Панов, Олег Корнаухов, Эрик Корчагин, Максим Ромащенко, Баженов, Евгений Алдонин, Евгений Мелешкин и Александр Орлов. Романцев был главным тренером "Спартака", Александр Мирзоян возглавлял команду России.

Романцеву 4 января исполнилось 70 лет. Он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.